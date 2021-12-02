Франция попросила Роскосмос отложить пуск «Союза» с Куру

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки, сообщил Роскосмос.

Ракету планировали запустить в пятницу, но пуск решено перенести на 03.23 мск 4 декабря из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации», передает ТАСС.

Пуск перенесли по просьбе французской стороны. Ранее пуск, запланированный на 2 декабря с космодрома Куру, уже перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости».

Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после первого переноса пуска указывал, что технических проблем не имеется, причиной стал «ветер на высотах».