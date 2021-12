Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооруженного дробовиком мужчины

Полиция просит местных жителей избегать места проведения спецоперации.

“В связи с проведением полицейского расследования избегайте территории 42-й улицы и 1-й авеню. Там могут быть машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. Используйте альтернативный маршрут”, – сказано в сообщении.

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021

Правоохранителям поступило несколько сообщений о мужчине, вооруженном дробовиком, который ходит у ограды здания. Зону около здания ООН оцепили, сообщает CNN.

Журналистка Центра новостей ООН Лаура Киньонес сообщила в Twitter, что сотрудникам ООН рекомендовали укрыться в здании.

Situation unfolding outside UN headquarters in New York . A man with what it looks to be a firearm and a backpack.

UN staff asked to shelter in place . pic.twitter.com/L4tMms92D1

— Laura Quiñones (@Lauramechas) December 2, 2021

