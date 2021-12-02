Волжские полицейские со стрельбой задержали водителя-подростка

Сотрудники полиции в Волжском Волгоградской области во время погони стреляли по колесам автомобиля, за рулем которого оказался 16-летний подросток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные – по колесам», – цитирует Волк РИА «Новости».

Сотрудники полиции увидели машину с тонированными стеклами и потребовали остановиться, но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники ДПС начали преследование.

Водитель не остановился даже с простреленными колесами и сбил сотрудника полиции, а затем столкнулся с машиной скорой помощи. Когда покинул машин, он попытался сбежать, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены протоколы за нарушение ПДД. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области школьник погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери.