 

Волжские полицейские со стрельбой задержали водителя-подростка

02.12.2021, 21:12, Новости дня
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Сотрудники полиции в Волжском Волгоградской области во время погони стреляли по колесам автомобиля, за рулем которого оказался 16-летний подросток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные – по колесам», – цитирует Волк РИА «Новости».

Сотрудники полиции увидели машину с тонированными стеклами и потребовали остановиться, но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники ДПС начали преследование.

Водитель не остановился даже с простреленными колесами и сбил сотрудника полиции, а затем столкнулся с машиной скорой помощи. Когда покинул машин, он попытался сбежать, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены протоколы за нарушение ПДД. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области школьник погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери. 



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