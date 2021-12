Моргенштерн на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году

Среди исполнителей больше всего прослушиваний у российского рэпера Morgenshtern, на втором месте – Kizaru, на третьем – Скриптонит.

Лучшим треком стал Astronaut In The Ocean (Masked Wolf). Также среди самых популярных композиций I wanna be your slave (Maneskin), “Дежавю” (Kizaru) и Zittie e buoni (Maneskin).

В украинском сегменте самой популярной певицей стала Алена Швец, за ней – Билли Айлиш и Дуа Липа.

Среди групп больше всего прослушиваний у российской панк-группы “Король и Шут”, корейской BTS и российского дуэта MiyaGi & Andy Panda.

Контекст:

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.

С 15 июля 2020 года украинцы получили бесплатный доступ к музыкальному контенту в режиме онлайн.

—