 

Таран: Зеленский говорит, что готов к прямым переговорам с Кремлем. И западные партнеры могут легко на это согласиться, оставив нас один на один с врагом

02.12.2021, 18:38, Новости дня
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Только что Лавров подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж по поводу вступления Украины в НАТО. Он объявил, что Россия предложит новый пакт о европейской безопасности, который должен остановить “расширение НАТО на восток”, в частности – не допустить Украину в евроатлантический Альянс.

Свое заявление Лавров сделал на министерской встрече стран ОБСЕ как раз в ответ на заявление Блинкена по поводу наращивания РФ военных сил вокруг Украины.

Заявление Лаврова еще раз подтверждает, что анонсированные Зеленским “прямые переговоры” с Путиным без участия западных партнеров – ложная стратегия. Москва будет поджимать Запад к тому, чтобы они начали понемногу забывать об Украине и выносить ее за скобки общеевропейской системы безопасности.

И если Зеленский сам объявляет, что готов к прямым переговорам с Кремлем, забыв о Берлине, Париже и Вашингтоне, западные партнеры могут легко на это согласиться. Оставив нас один на один с врагом. Без механизма санкций. И без евроатлантических перспектив.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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