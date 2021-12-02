Меркель объяснила выбор панк-рока для церемонии прощания с должностью канцлера

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, что выбрала песню восточногерманской панк-исполнительницы Нины Хаген аккомпанементом для церемонии прощания с должностью, поскольку она была ярким моментом ее юности.

«Эта песня была ярким моментом моей молодости, которая, как известно, прошла в ГДР, и песня родом из ГДР. И по случайному совпадению действие песни происходит в регионе, который был моим избирательным округом (в песне упоминается остров Хиддензее на севере федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, где находился избирательный округ Меркель). В этом смысле все идеально сходится», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

Ранее Меркель для церемонии прощания с должностью выбрала песню «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, а также «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll’s rote Rosen regnen) Хильдегарда Кнефа.

Напомним, социал-демократ Олаф Шольц будет избран новым канцлером Германии на заседании Бундестага, которое состоится не позднее 8 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать РФ от Олафа Шольца.