Китайские порты начали разворачивать литовские грузы

Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.

В МИД подтвердили эту информацию, и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС, передает Baltnews.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – указал МИД в своем комментарии.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил 15min.lt эту информацию.

«Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов», – сказал Янулявичюс порталу.

Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.