Ученые озвучили еще одну версию о появлении воды на Земле

Австралийские ученые из университета Кёртин совместно со своими зарубежными партнерами озвучили еще одну версию о появлении на Земле огромной массы воды. По их мнению, Н2О на нашу планету мог занести солнечный ветер.

Подтверждением такой возможности является наличие ионов водорода в породах, из которых состоят астероиды. Также ученые напоминают, что Солнце в основном состоит из водорода, который и сжигается в процессе термоядерной реакции.

Напомним, что по общепринятому в научных кругах мнению вода на Землю была занесена в результате столкновения с какой-то кометой, состоящей изо льда. Однако до сих пор ни одна из выдвинутых ранее теорий не получила стопроцентного подтверждения. То же касается и последней версии.