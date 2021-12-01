Зеленский рассказал, когда Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе ежегодного послания в Верховной Раде, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года”, – сказал он.

Впервые такую перепись проводили в США. В Офисе президента сообщали, что Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Apple также обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения “Дія” на базе операционной системы iOS.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 сентября этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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