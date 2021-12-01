Зеленский: Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией

Зеленский сказал, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и не боится их, а потом подчеркнул, что украинская армия – “лучшая в мире и защитит нас”.

“Нас поддерживают [партнеры], но никто, кроме нашей армии нас не защитит. И мы должны знать, что без нашего войска мы не можем остановить войну. И мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и пока это признали все. Все внешние партнеры признали, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе”, – добавил он.

Этот фрагмент послания – на последних трех минутах видео.

https://www.facebook.com/gordonuacom/videos/1091249285021109/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которіе раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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