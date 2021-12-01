 

Путин отметил важность взаимодействия стран по линии политических партий

01.12.2021, 11:46, Новости дня
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Межпартийный диалог государств выступает важной составляющей международных отношений, помогает искать пути противодействия современным угрозам и вызовам, сообщил президент Владимир Путин в приветствии участникам конференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам», – передает ТАСС слова главы государства.

Путин сердечно приветствовал участников конференции, приуроченной к 20-летию со дня основания всероссийской политической партии «Единая Россия». «Партия «Единая Россия» с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами», – отметил он, уточнив, что к настоящему времени налажен прямой, содержательный диалог с ведущими партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, что в полной мере подтверждает представительный состав участников конференции.

Глава государства подчеркнул, что участникам мероприятия предстоит обсудить важные проблемы международной и региональной повестки дня, обменяться опытом партийного строительства и парламентской деятельности. «Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, послужат упрочению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами», – заключил президент.



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