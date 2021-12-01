 

Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в «шпионаже на Россию»

01.12.2021, 11:46, Новости дня
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг обвинения в том, что он является «русским шпионом», иначе у него бы не было столько международных переговоров, отметил он.

«Президент и я – мы служим Украине. И только интересы страны имеют для нас значение. Ради этого я готов выглядеть плохо в глазах людей… Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю «нормандский формат» и коммуницирую с американцами на разных уровнях. Как вы понимаете, ничего утаить в этом мире нельзя, и если бы ко мне был хоть один вопрос, ничего бы этого не было. Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы», – сказал Ермак в интервью агентству «РБК-Украина».

При этом он добавил, что его особенно не волнует то, что его «имя полощут в Facebook». По словам политика, куда важнее то, что для него в приоритете Украина и ее интересы.

«Когда наши оппоненты переходят все «красные линии» и вместо конструктивной критики по делу, оскорбляют, обвиняют, вешают ярлыки – это неприятно, конечно, но интересы государства и интересы украинского народа у нас стоят на первом месте», – сказал Ермак.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе главы государства Владимира Зеленского не обсуждают введение военного положения в стране, информирует РИА «Новости».

«Это спрашивайте у Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Я думаю, у него больше информации, чем у меня и даже у президента, потому что у нас, в офисе президента, о военном положении речи не идет», – сказал Никифоров. 

Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в среде украинской власти действует «крот», который работает в интересах России, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. 

Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.



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