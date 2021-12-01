У напавшего с ножом на людей в красноярском автобусе выявили расстройство личности

Суд в Красноярском крае решит вопрос о принудительных мерах медицинского характера в отношении мужчины, напавшего на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

«Согласно проведенной судебно–психиатрической экспертизе, у нападавшего обнаруживается расстройство личности и поведения, обусловленное синдромом зависимости от алкоголя. Он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа. Уголовное дело направлено в Новоселовский районный суд для рассмотрения и применения принудительных мер медицинского характера», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Инцидент произошел 15 июля в автобусе, ехавшем из Красноярска в Минусинск. Пассажир с ножом напал и нанес раны водителю и двум другим людям, после этого нанес ножевое ранение себе.

Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже дело передали следователям и переквалифицировали на покушение на убийство. Вину во вменяемом преступлении мужчина не признал.