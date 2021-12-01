Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией

Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В новом 2021/2022 учебном году… продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.