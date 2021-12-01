 

Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией

01.12.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В новом 2021/2022 учебном году… продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Милонов назвал студентов «пожирателями кредитов»

01.06 / Газпром в мае поставил рекордные объемы газа в Германию и Италию

14.11 / Назван единственный наследник Джигарханяна

08.01 / Сервис Snapchat заблокировал аккаунт Трампа

12.05 / В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму

10.07 / В Америке создали четвероногого прыгающего робота

06.10 / Пресс-секретаря мэрии узбекского города уволили за грубость в соцсетях

17.09 / Венецианская комиссия к концу года проанализирует законопроект об олигархах – Ставнийчук

28.08 / Кулеба: Все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу

02.09 / “Ух, какая пара”, “Лев в шоке”. Добрынин с сыном на руках станцевал вместе с Квитковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика