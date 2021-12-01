 

Insider – гендиректор Twitter оставил свой пост

01.12.2021, 7:48, Новости дня
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Гендиректор и сооснователь Twitter Джек Дорси покинул компанию, пишет The Insider. По словам самого Дорси, причина ухода заключается в том, что компании нужно «двигаться дальше». Как отмечает издание, минувший год сопровождался падением акций Twitter.


Reuters

Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter, пишет The Insider, ссылаясь на официальное заявление компании. Новым гендиректором станет Параг Аграваль, ранее занимавший пост генерального технического директора.

«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова двигаться дальше без своих основателей. Я очень верю в Парага как в нового руководителя», — приводит издание слова из заявления Дорси. Как отмечает The Insider, после появления слухов об уходе Дорси акции Twitter выросли на 10%: при этом в последний год они снижались.

The Insider напоминает, что Дорси был генеральным директором Twitter с 2006-го по 2008 год и затем с 2015 года, после того как он заложил основу ещё одной своей компании — Square. Инвестиционная компания Elliott Management намеревалась сменить Дорси на посту гендиректора ещё в 2020 году, обосновывая это рисками, связанными с совмещением Дорси должностей генерального директора в Twitter и Square.

Как и многие его коллеги из Силиконовой долины, Дорси не один раз отчитывался перед конгрессом в ходе обсуждений секции 230 — акта, освобождающего интернет-платформы от ответственности за появляющийся на них контент, пишет The Insider. Дорси также опровергал предположения о том, что Twitter предвзято относится к консерваторам.

 



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