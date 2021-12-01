Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «очень серьезно» отнестись к предупреждению президента РФ Владимира Путина о последствиях размещения на Украине ударных ракетных комплексов.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Антонов подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.

В прошлый понедельник МИД РФ обвинил США и НАТО в «военном освоении» Украины. Ранее в ноябре Москва предупредила о риске нового геополитического кризиса в случае реализации планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД РФ в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий». В Москве предупреждали, что РФ в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.

Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ РФ на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.