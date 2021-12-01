Подросток застрелил троих учащихся американской школы в штате Мичиган

В результате стрельбы в одной из школ американского города Оксфорд в штате Мичиган по меньшей мере трое учащихся погибли и восемь человек получили ранения, огонь открыл 15-летний учащийся школы, сообщил представитель местного полицейского управления.

«К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками [школы]», – приводит слова представителя полиции ТАСС.

Как уточняется, жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

«У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах [инцидента], они находятся в трех различных больницах», – сказал представитель местного полицейского управления. Он уточнил, что двоим пострадавшим понадобилась помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное.

По словам представителя полиции, стрельбу открыл 15-летний учащийся школы, он произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Подозреваемый задержан. Правоохранители изъяли оружие при задержании. Проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.

В связи с инцидентом президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением. «Меня проинформировали о стрельбе в школе Мичигана. Пока мы узнаем все подробности, я от всего сердца соболезную семьям, переживающим невообразимое горе потери любимого человека. По всей видимости, стреляли примерно в девять человек, и несколько – или, по-моему, трое – погибли», – отметил глава американской администрации, добавив, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель.

По словам президента США, подозреваемый – «молодой человек лет 15 – сдался». «Он сообщил о праве не свидетельствовать против себя и передал свой пистолет [полиции]. Это все, что мы знаем», – добавил Байден. «Но вы должны знать, что весь этот город сейчас находится в состоянии шока», – сообщил политик.

Напомним, в конце октября на эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек. Неделей ранее в результате стрельбы у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.