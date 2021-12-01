Кислородный баллон взорвался в коронавирусной больнице в Мурманске

Взрыв кислородного баллона произошел в реанимации коронавируской больницы в Мурманске, пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

«В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, обошлось без жертв, сдетонировал переносной комплект с баллоном два литра.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике.