 

ОДКБ призвала страны с ядерным оружием не размещать его рубежом

01.12.2021, 1:53, Новости дня
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Члены ОДКБ призвали страны выполнять некоторые рекомендации, среди которых есть призыв не размещать ядерное оружие за рубежом. Заявление размещено на сайте организации.

Также организация просит ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание ядерного оружия на территории неядерных стран. Еще одним пунктом стало требование воздержаться от учений по отработке применения ядерного оружия армиями неядерных стран, передает РИА «Новости».

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан.

Государства-члены ОДКБ заявили, что преследуют лишь цели по укреплению мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности. Указывалось, что деэскалации ситуации и уменьшению опасности возникновения инцидентов способствовали бы сокращение военной активности возле зоны ответственности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Армения призвала ОДКБ активнее принимать участие в обеспечении безопасности в регионе, а сама страна не намерена выходить из состава организации. Об этом заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян. 



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