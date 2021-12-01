Польша запретила посторонним находиться на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Запрет охватывает 183 населенных пункта в Польше, расположенных на расстоянии около 3 км от границы с Белоруссией. Срок действия распоряжения – с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Решение было принято на основании новых поправок к закону «О государственной границе», которые были утверждены парламентом и президентом Польши 30 ноября, передает ТАСС.

Положения обновленного закона позволяют ввести запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы Польши – с Белоруссией, Украиной и Россией – на основании приказа главы МВД после консультаций с командующим пограничной службой. Запрет не касается местных жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях.

Также запрет не коснется бригад скорой помощи и других экстренных служб экстренной помощи, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на указанной территории.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД РФ возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.