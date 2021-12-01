Прокуратура открыла дело по факту обстрела боевиками Станицы Луганской

“Вечером 29 ноября представители незаконных вооруженных формирований РФ открыли огонь по мирным жителям населенного пункта с применением тяжелой артиллерии. В результате обстрела выведены из строя электротрансформатор и линия электропередач – без света остались более тысячи человек. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом и транспортное средство. Один снаряд попал в административное здание Новокиндрашевской станции пути регионального филиала “Донецкая железная дорога” АО “Укрзаліниця”. Осколочное ранение в голову получил находившийся в помещении работник”, – говорится в сообщении.

Состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Прокуроры и следователи Службы безопасности Украины изъяли осколки боеприпасов, предварительно отнесенные к калибру 122 и 152 мм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре отметили, что действия боевиков нарушают ст. 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции от 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции от 1907 года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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