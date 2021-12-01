Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.

«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (…) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».

Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.

«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.

Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.

Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.