 

Главе ЛНР вручили удостоверение члена партии «Единая Россия»

01.12.2021, 1:14, Новости дня
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий торжественно вручил главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику удостоверение члена партии «Единая Россия». Мероприятие проходило в актовом зале Луганского государственного университета им. Даля.

«Согласно нашему уставу, прежде чем стать членом партии «Единая Россия» необходимо от шести месяцев до одного года быть сторонником партии. Но генеральный совет принял решение об изменении положения в части жителей Донбасса, потому что вы уже и так прошли тот срок испытаний в разы намного больше за эти семь лет, оставаясь на земле Донбасса настоящими патриотами России», – цитирует Водолацкого РИА «Новости».

В сентябре в Ростовское региональное отделение партии обратились 5 тыс. жителей ЛНР, изъявив желание вступить.

Первым удостоверение члена партии получил глава республики Леонид Пасечник.

«Сегодня мы имеем возможность стать полноправными членами партии «Единая Россия», и это говорит о том, что мы становимся не только россиянами, мы имеем возможность участвовать во внутриполитической жизни Российской Федерации», – сообщил Пасечник.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек



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