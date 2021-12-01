Пассажиров поезда из Мюнхена в Австрию призвали срочно сдать ПЦР-тест

Всем пассажирам поезда EuroCity 83, путешествовавшими 23 ноября из Мюнхена в австрийский Енбах, требуется немедленно сдать ПЦР-тест, заявило Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности питания по поручению Минздрава Австрии.

Пассажир, у которого был выявлен штамм «омикрон», ехал на поезде EuroCity 83 из Мюнхена в австрийский Енбах 23 ноября, предупреждают австрийские санитарные власти, передает ТАСС.

«В связи с тем, что нельзя исключить угрозу заражения, лица, ехавшие на этом поезде, должны скорейшим образом сдать ПЦР-тест. В Тироле для этого есть специальные возможности по тестированию», – говорится в заявлении Австрийского агентства по вопросам здоровья и безопасности питания.

В минувшую субботу власти Тироля заподозрили первый в Австрии случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» у вернувшегося из Африки путешественника. Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.

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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.