 

Таран: Если бы не силовой разгон, Евромайдан закончился бы, не начавшись. Но Янык хотел публично “опустить” протестующих, поэтому дал команду “фас”

01.12.2021, 0:38, Новости дня
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Восемь лет назад Украина проснулась в другой реальности. Та ночь поделила историю страны на до и после…

Показательно кривой разгон Евромайдана и циничное избиение студентов и молодежи, уже покидавших Майдан, всколыхнули страну. Наутро Украина разразилась протестами. Началась Революция достоинства…

Неоднократно прокручивал события той ночи. Честно, до сих пор не понимаю: для чего Янык дал команду на силовой разгон Майдана? Ведь объективно должны признать: такой потребности не было.

Оргкомитет свернул акцию накануне вечером, участники расходились по домам, четкого плана, что делать дальше, никто не имел. Все были утомлены, эмоционально опустошены и дезорганизованы. А некоторые даже перессорены между собой.

Убежден: если бы не было силового разгона, недельный протест так называемого Евромайдана закончился бы, не начавшись… Тогда зачем?

В настоящее время существует несколько версий, почему Янык дал команду “фас”. Но мне с каждым годом все ближе становится версия, которую можно охарактеризовать одним словом: “унизить”.

Именно так, Янык хотел унизить и отомстить участникам Евромайдана… Публично “опустить”. Чтобы испугались и больше не пытались восстать. В принципе, публичное избиение и унижение – типичная фишка для бандюков 90-х.

Но как показали следующие события, Янык просчитался: запугать украинцев не удалось. Слишком сильны у нас понятие чести, достоинства, ощущения собственной свободы и тяга к свободе…

Именно поэтому произошла Революция достоинства. Именно поэтому спокойно смотрю на попытки власти узурпировать власть. Украинцы этого не допустят. Благо позитивный опыт и потенциал “ставить на место власть” есть.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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