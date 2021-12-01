 

“Я участник обоих Майданов”. Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря

01.12.2021, 0:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции или операции Объединенных сил”, – отметил Монастырский.

Он добавил, что правоохранители “с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе”.

“Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций”, – резюмировал Монастырский.

https://www.facebook.com/moden.ua/videos/470136057778904/

1 декабря президент Владимир Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В 9.30 возле здания парламента начнется акция, организованная движением “SaveФОП”, с требованием принять нормы законопроекта №5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности, сообщил в Facebook лидер “SaveФОП” Сергей Доротич.

Кроме того, в 19.00 на Майдане Незалежности в Киеве начнется акция под названием “Защити Украину – останови переворот”, ее созвало объединение общественных организаций “Движение сопротивления капитуляции”.

Предыдущий раз активисты проводили акцию в Киеве 21 ноября. Под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет руководителя ОПУ Андрея Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента. 

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Ермака “мощным человеком” и сказал, что не собирается его увольнять.

Соучредитель партии “Демократична сокира” Юрий Гудыменко в интервью “Главкому” заверил, что акция будет мирной, на ней “не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны”.

Также в 19.00 на Майдане Незалежности по случаю Дня провокатора акцию протеста проведет “Национальный корпус”, сообщается на сайте партии. В политсиле требуют “уволить со своих должностей пророссийских агентов Андрея Ермака, [замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны] Руслана Демченко и [заместителя Ермака] Олега Татарова”.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Ахметова”.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул предприниматель.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

СБУ сообщила о начале расследования возможной подготовки к захвату государственной власти в Украине через три дня после заявления Зеленского, 29 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В России считают, что Черное море превращается в “опасную зону противостояния”

06.08 / Брайан Хук уходит с поста спецпредставителя США по Ирану

26.09 / Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

24.06 / “Это украинские воды, было совершенно правильно использовать их”. Джонсон – об инциденте с авианосцем у берегов Крыма

16.09 / В «мусорном цунами» у берегов Аляски может быть повинна Россия

26.06 / Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве

01.12 / Роскосмос оценил значимость прилунения китайского зонда

19.01 / Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию

28.01 / Игорь Суркис: Сейчас бюджет “Динамо” составляет $25–30 млн в год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика