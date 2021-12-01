Рада приняла законопроект №5600, в Украине более 11 млн граждан полностью вакцинированы от COVID-19. Главное за день

Рада приняла законопроект №5600

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”. За законопроект во втором чтении проголосовали 255 нардепов.

Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс., рассказывал нардеп от “Слуги народа” Александр Качура).

Как сказано в пояснительной записке к проекту, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов в действующем законодательстве.

Судьи КСУ, которых назначил Зеленский, не приведены к присяге

30 ноября Конституционный Суд Украины отсрочил принятие присяги судьями Оксаной Грищук и Александром Петришиним, которых 26 ноября назначил президент Владимир Зеленский.

В КСУ заявили, что специальное заседание для приведения этих судей к присяге будет созвано после прекращения полномочий или освобождения от должностей судей, назначенных по президентской квоте в период с 2013-го по 2018 год.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский “расстроен” таким решением КСУ.

Кива не будет кандидатом наук

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины отказала народному депутату от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Полностью вакцинированы от COVID-19 более 11 млн украинцев

В Украине по состоянию на 30 ноября минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 13,4 млн человек, а 11,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Барбадос стал республикой

Островное государство Барбадос официально стало республикой и вышло из-под короны королевы Великобритании Елизаветы II.

Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон.

Елизавета II направила Мейсон послание, в котором заявила, что островной народ “занимает особое место в ее сердце”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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