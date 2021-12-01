 

Рада приняла законопроект №5600, в Украине более 11 млн граждан полностью вакцинированы от COVID-19. Главное за день

01.12.2021, 0:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рада приняла законопроект №5600 

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”. За законопроект во втором чтении проголосовали 255 нардепов. 

Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс., рассказывал нардеп от “Слуги народа” Александр Качура). 

Как сказано в пояснительной записке к проекту, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов в действующем законодательстве. 

Судьи КСУ, которых назначил Зеленский, не приведены к присяге

30 ноября Конституционный Суд Украины отсрочил принятие присяги судьями Оксаной Грищук и Александром Петришиним, которых 26 ноября назначил президент Владимир Зеленский.

В КСУ заявили, что специальное заседание для приведения этих судей к присяге будет созвано после прекращения полномочий или освобождения от должностей судей, назначенных по президентской квоте в период с 2013-го по 2018 год.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский “расстроен” таким решением КСУ.

Кива не будет кандидатом наук

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины отказала народному депутату от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Полностью вакцинированы от COVID-19 более 11 млн украинцев

В Украине по состоянию на 30 ноября минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 13,4 млн человек, а 11,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Барбадос стал республикой

Островное государство Барбадос официально стало республикой и вышло из-под короны королевы Великобритании Елизаветы II.

Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон.

Елизавета II направила Мейсон послание, в котором заявила, что островной народ “занимает особое место в ее сердце”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Эксперт – украинцы рискуют погибнуть на чужой войне за интересы Запада

24.12 / AstraZeneca подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании

14.09 / Под Могилевом задержали отряд «лесных партизан» с красно-бело-красным флагом

17.09 / Памфилова рассказала о явке на выборах в РФ в первый день голосования

06.11 / Euronews – в Европе раскритиковали окончательный выход США из соглашения по климату

07.08 / Выявлен фермент, который влияет на эффективность иммунотерапии рака

01.07 / Times – аномальная жара в Канаде и США приводит к летальным исходам

09.09 / Daily Wire – в Калифорнии школьников обязали молиться ацтекским богам

22.07 / Москва решила обратиться в международные организации из-за нападения на журналистов в США

10.08 / Названа дата старта программы кешбэка на туры по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика