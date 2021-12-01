Цена нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель

Мировые цены на нефть падают до 7%, а стоимость марки Brent опустилась до 68 долларов за баррель впервые с 23 августа, следует из данных торгов.

Согласно данным на 21.09 мск, февральские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,05%, до 68,06 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы на WTI падала на 7,26%, до 64,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне снижений опасений по поводу эпидемиологической ситуации из-за выявленного штамма коронавируса – «омикрон». Обнаруженного в Южной Африке.

Положительная ценовая динамика продолжается во вторник, хоть и менее заметна, чем накануне.