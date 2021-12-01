 

Цена нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель

01.12.2021, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть падают до 7%, а стоимость марки Brent опустилась до 68 долларов за баррель впервые с 23 августа, следует из данных торгов.

Согласно данным на 21.09 мск, февральские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,05%, до 68,06 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы на WTI падала на 7,26%, до 64,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне снижений опасений по поводу эпидемиологической ситуации из-за выявленного штамма коронавируса – «омикрон». Обнаруженного в Южной Африке.

Положительная ценовая динамика продолжается во вторник, хоть и менее заметна, чем накануне. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Нобелевский лауреат Бэриш счел выдающимся российский проект Супер С-Тау фабрики

22.02 / Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

22.07 / В РФ появилась кросс-версия Volkswagen Caddy PanAmericana

14.06 / Обнаружена неизвестная науке популяция голубых китов

24.07 / Погода помешала провести соревнования по гребле на Олимпиаде

11.08 / Спецслужбы Ливана предупреждали президента и премьера о возможном взрыве в Бейруте – СМИ

13.07 / WP – надежда на возвращение к нормальной жизни — Каннский фестиваль ознаменовал «неловкий» выход из пандемии

30.10 / “На Шерон Стоун похожа”, “Чувственная и сексуальная”. Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа

14.06 / СМИ назвали кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика