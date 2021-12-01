Эрмитажная кошка Серафима сменила место работы

Пятилетняя кошка Серафима, проживающая ранее в Государственном Эрмитаже, перебралась в Петропавловскую крепость – филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В ее обязанности на новом месте работы входит ловля мышей, рассказала на церемонии передачи кошки пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

«Мы бы хотели вручить сертификат эрмитажного кота, где написано, что кошка Серафима готова к ловле мышей, с прекрасным добрым характером переходит на службу из Государственного Эрмитажа в Музей истории Санкт-Петербурга, в Петропавловскую крепость», – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Осенью умерла предшественницы Серафимы, кошка Капитолина, которая проживала в Соборе более 20 лет. После этого руководство приняло решение взять новую кошку, которая уже знакома с жизнью в музее. Серафима имеет сертификат котокафе «Республики кошек и котов» о том, что животное готово следить за сохранностью экспонатов и ловить мышей.

Кошке уже обустроили место в комнате охраны. Новая сотрудница сначала просто лежала на диване, потом привыкла и отправилась на прогулку в собор.

«Сначала – когда не было людей, а потом уже когда были», – рассказала она. У Серафимы уже появилось любимое место в соборе – Царское место, помост, где во время богослужения стоял император», – рассказала главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Отметим, коты живут во многих учреждения культуры в Петербурге. Эрмитажные коты вовсе стали брендом города, в подвалах Эрмитажа проживает 50-70 котов.