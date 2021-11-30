 

Ляшко рассказал, когда украинцам могут предложить бустерную дозу вакцины от COVID-19

30.11.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше. Это зависит от многих факторов. Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию”, – сказал он.

Ляшко заявил, что для министерства в приоритете вакцинация населения первой и второй дозами.

Он отметил, что украинская система здравоохранения готова к запуску вакцинации бустерной дозой и в стране достаточно вакцин.

“Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты. Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%”, – заявил глава Минздрава.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

По состоянию на 30 ноября, в Украине первую дозу вакцины получили 13,4 млн человек, 11,1 из них привились двумя дозами и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.

5 ноября Ляшко заявлял, что вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или ревакцинации двумя дозами в Украине будут рассматривать после того, как будет вакцинирована половина населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией

03.10 / На Украине собрали необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады

08.02 / В РФ выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса

22.11 / Пожар вспыхнул в трехэтажном здании магазина в Нальчике

09.07 / Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше

08.01 / Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса

04.09 / В США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса»

10.08 / В Беларуси – новые столкновения между правоохранителями и демонстрантами

05.06 / Медведев: ЕР добилась принятия направленных на защиту окружающей среды законов

31.08 / На Украине назвали условия перехода ВСУ в наступление в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика