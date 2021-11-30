 

SpaceX на грани банкротства из-за проблем в производстве – Маск

30.11.2021, 22:50, Новости дня
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Предприниматель заявил, что компания может столкнуться с реальным риском банкротства, если не сможет достичь в 2022 году частоты полета космического корабля Starship хотя бы раз в две недели.

Маск сообщил, что планировал взять отпуск на День Благодарения (25 ноября), однако в связи со сложившейся ситуацией решил лично работать на производственной линии двигателей, сообщает CNBC. 

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Компания совершила несколько коротких испытательных полетов прототипов корабля, но для перехода к орбитальным запускам потребуется до 39 двигателей Raptor на каждую ракету, что потребует резкого роста производства двигателей.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.

4 марта 2021 года в американском штате Техас провели испытания 10-й версии прототипа Starship. Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту порядка 10 км, выполнил запланированные маневры в воздухе – с отключением двигателей, поворотом в горизонтальное положение и обратно в вертикальное – и успешно совершил посадку. Через несколько минут, уже на земле после посадки, Starship взорвался.

В мае прототип Starship совершил первую успешную посадку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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