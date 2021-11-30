ВОЗ отвергла целесообразность запрета путешествий из-за штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма коронавируса «омикрон».

Как подчеркнули в ВОЗ, «всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [штамма коронавируса «омикрон»], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», передает ТАСС.

«Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами», – говорится в рекомендациях организации.

В связи с этим ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».

Среди мер, которые могли бы применять страны, ВОЗ назвала «скрининг пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии», включая применение тестирования на наличие коронавируса или помещения на карантин. Эти меры должны быть определены на основе «тщательной оценки риска», соизмеримы с риском, а также ограничены по времени и применяться при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

Странам надлежит обеспечивать регулярный пересмотр и обновление правил, когда появляются новые сведения об омикрон-штамме или других вариантах коронавируса, вызывающих обеспокоенность (VOC). Все мероприятия, которые применяются в отношении поездок в целях снижения риска распространения инфекции, должны быть частью «всеобъемлющей национальной стратегии» в отношении VOC. По данным ВОЗ, по состоянию на 28 ноября, 56 государств применяли меры, направленные на «потенциальную задержку завоза нового варианта» коронавируса.

В организации подчеркнули, что «во все времена» приоритет должен быть отдан международным поездкам, связанным с «чрезвычайными и гуманитарными миссиями», репатриацией, перевозкой грузов, представляющих собой «важнейшие поставки».

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».