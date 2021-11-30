 

Аксенов оценил решение Лукашенко посетить Крым

30.11.2021, 21:38, Новости дня
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Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».



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