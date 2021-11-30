В Сочи оценили ущерб от ураганного ветра

Ветер со скоростью 33 метра в секунду повалили около 20 деревьев в Сочи, информирует пресс-служба администрации города 30 ноября.

«На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Все службы города переведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб.

«До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. На участке Магри – Веселое – сильное волнение моря», – добавили в пресс-службе, попросив местных жителей и гостей города отказаться от прогулок.

Из-за ураганного ветра в Сочи не смогли приземлиться два самолета. С 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер и подъем уровня воды в реках. Самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волны в шесть метров высотой на набережной города Туапсе. Пик непогоды придется на ночь 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3 ночи до 6 утра.

Накануне в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не могли пройти через Керченский пролив.