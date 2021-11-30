 

Власти украинского Первомайска отстояли название города от декоммунизации

30.11.2021, 20:45, Новости дня
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Совет украинского города Первомайск решил не переименовывать город, поскольку украинские словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», об этом говорится в письме секретаря совета в адрес языкового омбудсмена страны Тараса Кременя.

«Депутатами Первомайского горсовета Николаевской области VIII созыва было тщательно изучен поднятый вами вопрос. Учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий горсовета, в связи с большим социальным напряжением и отстаивая интересы жителей города Первомайска, считаем нецелесообразным переименовывать наш родной город», – цитирует документ РИА «Новости».

В письме отмечается, что словари не ограничивают употребление слов «первый» и «май», образовавших название города, и подчеркивается, что слово «май» в европейских языках – название месяца.

Ранее Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.

Ранее Кремень предлагал покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.



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