“Разве можно судить незавершенный шедевр?” 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
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“Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени – и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?” – написала ведущая.
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Контекст:
У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – дочери Евдокии (2017) и сына Валерия (2016) – телевизионный продюсер Владимир Локотко.
Отцом Златы (2006) является британец Нил Митчелл.
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