“Разве можно судить незавершенный шедевр?” 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь

“Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени – и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?” – написала ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Контекст:

У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – дочери Евдокии (2017) и сына Валерия (2016) – телевизионный продюсер Владимир Локотко.

Отцом Златы (2006) является британец Нил Митчелл.

—