 

“Разве можно судить незавершенный шедевр?” 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь

30.11.2021, 19:12, Новости дня
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“Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени – и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?” – написала ведущая.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Контекст:

У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – дочери Евдокии (2017) и сына Валерия (2016) – телевизионный продюсер Владимир Локотко.

Отцом Златы (2006) является британец Нил Митчелл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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