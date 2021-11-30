 

Под Офисом президента начали устанавливать каток, двор оградили забором

30.11.2021, 19:12, Новости дня
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Двор возле Офиса президента оградили металлической сеткой, во дворе разложили материалы, из которых рабочие монтируют каток. 

Фото: censor.net

В прошлом году под Офисом президента также начали монтировать каток 30 ноября. В позапрошлом, 2019-м – 12 декабря. 

После инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года территорию возле Офиса президента на Банковой открыли для пешеходов. Там регулярно проходят митинги и акции протеста. 

После саммита “Нормандской четверки” в декабре 2019 года Зеленский заявил, что жалеет о своем решении открыть территорию у Офиса президента. “Правда, невозможно работать, потому что они там кричат, гудят…” – сказал президент.

Каток под ОП начали открывать также при Зеленском, у предыдущих глав государства такой традиции не было. 

Контекст:

1 декабря в Киеве пройдет акция протеста. Ее организаторы – объединение общественных организаций “Движение сопротивления капитуляции”, а также партия “Демократична сокира”. Они обвиняют власть в коррупции, имитации борьбы с олигархами, бездействии против угрозы со стороны РФ.

Эти же организаторы провели акцию протеста против политики власти 21 ноября, в годовщину Майдана. Они требовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, и обещали, в случае, если этого не случится, выйти на бессрочный протест 1 декабря с требованием импичмента президента Владимира Зеленского. На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский отказался увольнять Ермака.

Соучредитель партии “Демократична сокира” Юрий Гудыменко заверил, что акция будет мирной, на ней “не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны”. Изначально планировалось, что акция пройдет на Банковой, но позднее ее решили перенести на Майдан, где может собраться больше людей. Однако Гудыменко предупредил, что “возможны осадки и экскурсии на Банковую”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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