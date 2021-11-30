Вильфанд спрогнозировал в Туапсе шестиметровые волны

На набережной города Туапсе ожидаются волны в шесть метров, такой высоты они могут достигать и в порту, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В порту Туапсе сильная непогода. В регионе проходит фронтальный раздел, ожидается такое явление, как тягун (опасное прибрежное течение – прим. ВЗГЛЯД). Высота волн будет доходить до шести метров», – сообщил Вильфанд РИА «Новости».

По его словам, пик непогоды ожидается в ночь на 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3 ночи до 6 утра.

В понедельник сильный ветер повалил в Крыму несколько деревьев, были повреждены автомобили.

Крымское ГУ МЧС предупреждало о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные.