 

Следком России заявил, что проверит Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы

30.11.2021, 18:18, Новости дня
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“Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность “к гибели некоторых людей на Донбассе”, – говорится в сообщении СК.

А посте Бутусова действительно была фраза о причастности к “гибели некоторых людей”, но журналист уточнял, что речь “исключительно о гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа”.

Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата “проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства”.

“При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины”, – добавили в российском ведомстве.

Контекст:

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. 28 ноября в ГБР заявили, что проведут расследование по этому поводу и что открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

После реакции общества в ГБР уточнили, что уголовное производство открыли не против Бутусова, а по факту, указанному в его публикации. В ведомстве отметили, что “предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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