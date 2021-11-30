В Харькове впервые модернизировали командирский танк

На танк установили телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, спутниковую навигацию и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Были заменены приборы освещения, радиостанция, аппаратура внутренней связи и коммутации и передние щитки и т.д.

Обновленный танк получил дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы подогревателя котла, еще одну камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до 2 тыс. метров, усиленную защиту пулемета НСВТ и топливных баков, зеркала заднего вида, передние резинометаллические экраны.

ВИДЕОВидео: Державний концерн “Укроборонпром” / Youtube

Контекст:

Харьковский бронетанковый завод входит в состав “Укроборонпрома” и специализируется на капитальном ремонте и модернизации танков, производстве боевых машин, легкого штурмового автомобиля, спецтехники, дистанционно управляемых боевых модулей и автономных энергоагрегатов.

В сентябре 2020 года завод получил контракт от Минобороны Украины на 136 млн грн на проведение капитального ремонта 13 единиц техники.

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