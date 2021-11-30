Машина въехала в остановку в Рязани, есть жертвы

Автомобиль в Рязани наехал на остановку общественного транспорта, погибли два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Примерно в 15:50 в Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как пояснили ТАСС в областной прокуратуре, ДТП произошло на остановке «Химволокно». По предварительным данным, наезд совершен на автомобиле марки Shacman. Обстоятельства инцидента уточняются.

По предварительным данным регионального УМВД, водитель 1982 года рождения за рулем грузовика «Шанкси», уходя от столкновения с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем. Грузовик наехал на трех женщин на остановке, личности погибших устанавливаются.

Несовершеннолетние в ходе аварии не пострадали. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее в сентябре автомобиль наехал на автобусную остановку в Калининграде, пострадали женщина и ребенок.