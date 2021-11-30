Обвинение по делу о расхищении средств банка “Аркада” передали в суд

По версии следствия, председатель правления банка “Аркада” Константин Паливода вместе с другими сотрудниками банками разработал и реализовал схему хищения денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика”, которыми управляло финучреждение.

“Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием фирм, не связанных с банком “Аркада” и подконтрольных непосредственно главе правления, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн грн”, – говорится в сообщении.

Девятерых фигурантов дела обвиняют в совершении уголовного правонарушения в составе организованной группы (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Четверых из них, руководителей подконтрольных Паливоде обществ, обвиняют также по ч.5 ст.27 (пособничество) Уголовного кодекса.

Контекст:

Банк “Аркада” создан в 1993 году. Владельцем 74,8% уставного капитала банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, являлся Паливода. По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк “Аркада” занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

Нацбанк Украины 25 августа 2020 года отнес банк “Аркада” к категории неплатежеспособных. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

25 сентября НБУ объявил о решении ликвидировать банк. Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко говорил, что проблемы банка никак не связаны с пандемией коронавируса.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Речь шла о выводе 50 млн грн из фондов банка путем выдачи кредитов. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

4 сентября Паливоду арестовали в зале суда.

В феврале 2021 года Паливоде предъявили еще одно подозрение – в выводе 22 млн грн средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.

В апреле полиция завершила следствие по делу банка “Аркада”.

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