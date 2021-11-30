Илларионов: Путина Зеленский устраивает. Слабый руководитель Украины – идеальная для него ситуация

“Думаю, что стратегически Путина Зеленский устраивает. Слабый руководитель на посту президента Украины – это идеальная ситуация для него”, – сказал Илларионов.

Он отметил, что действия Зеленского на посту президента вызывают “очень глубокое сожаление”.

“Потому что как бы там ни было, с Владимиром Зеленским были связаны надежды большого количества людей. Люди надеялись, что прежняя политика будет закончена, что будет новое лицо, будет открытый разговор, достойное общение и будет решение реальных проблем. Но такого не ожидал никто”, – сказал эксперт.

По его мнению, политику Зеленского можно охарактеризовать термином “инфантилизм”.

“Это касается и дела, и отношений между людьми, и отношений с обществом и средствами массовой информации. Это тот случай, когда не произошло достаточного взросления. Прежде всего ментального. Человек не может знать все по всем темам – это нормально. Он и не должен знать все. Но на этом посту он по крайней мере должен реагировать на события как взрослый человек”, – сказал Илларионов.

В качестве примера эксперт привел последний пресс-марафон Зеленского, на котором он вступал в перепалки с журналистами. Илларионов сказал, что от этого пресс-марафона у него остались “грустные и печальные впечатления”.

“Это все вызывает какое-то глубокое разочарование… Уважающий себя президент достойной страны не может себя так вести [как на пресс-марафоне]. Уважающий себя человек, даже не президент, не может так себя вести с журналистами. Уважающий себя человек не может пользоваться слухами, домыслами, не может заниматься шантажом и угрозами”, – сказал эксперт.

Гордон спросил, “досидит ли Зеленский до конца своего срока”.

“Не знаю, но действиями, которые мы видели, он сокращает вероятность исполнения своих обязанностей в конституционно отведенный ему срок”, – ответил Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще “ничего не решил по поводу второго срока”.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. “Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные”, – сказал он.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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