В Херсонской области 22-летний патрульный попал под поезд
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сообщение поступило в полицию около 7.00. Погиб инспектор управления патрульной полиции в Херсонской области.
“По предварительной информации, он как раз направлялся на службу”, – сообщили в пресс-службе.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет