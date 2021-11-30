 

В Херсонской области 22-летний патрульный попал под поезд

30.11.2021, 16:30, Новости дня
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Сообщение поступило в полицию около 7.00. Погиб инспектор управления патрульной полиции в Херсонской области.

“По предварительной информации, он как раз направлялся на службу”, – сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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