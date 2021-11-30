 

Туристы из Саудовской Аравии с начала года потратили в Украине почти $100 млн – Гостуризма

30.11.2021, 16:30, Новости дня
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При этом туристы из этой страны потратили в Украине порядка $100 млн. Расчеты базировались на минимальных затратах одного туриста в размере $2 тыс, хотя по оценкам экспертов они могут достигать и $3 тыс.

В агентстве добавили, что стоимость промокампании в Саудовской Аравии составила $120 тыс., еще $26 тыс. было потрачено на промо-туры.

Одним из факторов положительной динамики в ГАРТ считают появление на украинском рынке в мае 2021 года лоукостера “Flynas” (Саудовская Аравия), а также полеты в эту страну украинской авиакомпании “SkyUp”.

Контекст:

Ранее прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией ранее не было. Из Киева практически в любой город Саудовской Аравии можно было долететь с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Каире и Шардже, сказано на сайте Kiev.Aero. 

В мае 2021 года Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в Украине появится лоукостер, который будет летать в Саудовскую Аравию напрямую. 

В июле 2021 года глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила, что Украина становится популярной среди туристов из Саудовской Аравии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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