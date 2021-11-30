“Бл..дь …бана”. Нардеп от “Слуги народа” матерился с трибуны Рады. Видео

Негулевский вышел к трибуне Рады, чтобы сделать объявление о минуте молчания в память о погибших в результате взрыва в пятиэтажке в городе Новая Одесса Николаевской области.

“Бл..дь …бана, – сказал он, подойдя к трибуне, и, вероятно, не ожидая, что микрофон включен. – Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одной из многоэтажек. Четверо погибших, последнего извлекли из-под завалов на следующий день [после происшествия]. Взрыв был настолько мощный, что пострадали два подъезда, людям предложили жить в местном общежитии. Но это только временное жилье. Хочу объявить минуту молчания по погибшим”.

После минуты молчания Негулевский призвал президента не оставаться с стороне этой проблемы и помочь людям, которые остались без жилья.

Контекст:

Взрыв в доме произошел утром 27 ноября, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. По данным ГСЧС, разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже.

В результате взрыва погибли три человека, еще трое пострадали, из дома эвакуировали 54 жителя. Вечером 28 ноября ГСЧС завершила поисково-спасательные работы.

Без жилья остались люди из 30 квартир.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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