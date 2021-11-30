 

Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП во Львове

30.11.2021, 16:30, Новости дня
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Суд также признал недействительным тест на наркотики, который депутат прошел после ДТП. В постановлении говорится, что тест проводился с многочисленными нарушениями, а также он отсутствует в перечне разрешенных тестов для проверки наркотического опьянения у человека. 

Постановление может быть обжаловано в апелляции.

Сам Юрченко написал, что патрульные полицейские пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.

“Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно”, – написал депутат.

https://www.facebook.com/yurchenko211/posts/5085690608126912

Контекст:

8 июля Юрченко, которого после коррупционного скандала исключили из “Слуги народа”, попал в ДТП. Авария произошла, когда нардеп пытался выехать с платной парковки. Покинуть стоянку он не смог якобы из-за того, что дорога была заблокирована другими автомобилями. Водитель авто, которое повредил нардеп, начал снимать Юрченко, но тот бросился на него с кулаками и стал вырывать телефон.

Нардеп Гео Лерос писал якобы в крови Юрченко после ДТП нашли следы наркотиков. Сам Юрченко предъявил отрицательные тесты и одновременно заявил, что наркотики могли ему подсыпать

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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