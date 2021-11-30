В Рыбинске за 2021 год ликвидировали 36 несанкционированных свалок

30.11.2021, 16:14, Новости

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В Рыбинске подвели итоги борьбы с несанкционированными свалками на городской территории.

Ликвидировано 36 мест скопления мусора, общий объём вывезенных отходов составил около полутора тысяч кубометров.

Ежегодно на уборку несанкционированных свалок в Рыбинске из бюджета города тратится около полумиллиона рублей. Стихийное скопление бытовых отходов чаще всего происходит в зоне частной застройки, дачных массивов и гаражных кооперативов. И в большинстве виновниками образования свалки становятся сами местные жители.

— Для чего граждане выбрасывают мусор в неположенных местах, остаётся загадкой. В городе работает региональный оператор по сбору и вывозу ТКО. Услуга горожанами оплачивается. Практически везде, где в этом году были ликвидированы свалки, установлены контейнерные площадки. Если жителям недостаточно контейнеров, всегда можно обратиться к мусороперевозчику, чтобы увеличить их число. Важно понимать, что деньги, которые бюджет тратит на уборку стихийных куч мусора, можно было направить на ремонт детских площадок или установку новых остановочных павильонов, — прокомментировала директор департамента ЖКХ. Транспорта и связи Олеся Минеева.

В этом году на уборку ликвидацию несанкционированных свалок направлено 500 тысяч рублей, очищено от мусора 36 мест, вывезено на полигон 1,5 тысяч кубометров отходов.

В департамент ЖКХ, транспорта и связи продолжат выявлять нарушителей порядка. Например, в трех места, где мусорные горы вырастают регулярно, установят видеокамеры. Три таких точки уже определены, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.