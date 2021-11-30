Украина проведет перепись населения совместно с Apple – Зеленский

“Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом”, – написал глава государства.

Он также добавил, что цифровизация является “безусловным приоритетом” Украинского государства.

Пишаюся тим, що * стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави. pic.twitter.com/WhGlz1aaKW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2021

Apple – американская корпорация, производящая персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны и программное обеспечение.

Компания считается один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния, США).

В июне 2021 года Apple открыла официальное представительство в Украине.

В сентябре во время визита в США вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с генеральным директором компании Тимом Куком.

26 ноября Федоров сообщал, что на этой неделе в Украину впервые приедет топ-менеджмент Apple во главе с Марком Ленноном – Worldwide Head of Government.

“После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Один из проектов – возможность применения технологий Apple во время всеукраинской переписи населения в 2023 году”, – написал министр.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

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