 

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и скрылись с деньгами, полиция начала спецоперацию

30.11.2021, 13:56, Новости дня
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Полицейские предварительно установили, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Пострадавших от взрыва нет.

“Сейчас усилия стражей порядка направлены на установление злоумышленников и их задержание. В столице ввели специальную полицейскую операцию”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/videos/293355506122416/

Следователи открыли уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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